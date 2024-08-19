智慧製造及服務業等引爆AI機器人商機，健和興深耕綠能／儲能、車用及工控相關領域，挾技術優勢，工控電源連接器不僅在智慧製造自動化設備領域佔有一席之地，近期更順利打入國際機器人大廠供應鏈，搭上高達千億美元機器人商機列車，健和興相當看好機器人相關自動化設備電源連接器前景，預期可望成為公司未來營運成長新動能。

除搭上機器人商機，健和興在車用、綠能/儲能業績也持續增溫，其中綠能部分，受惠於各國積極推動強韌電網及增加綠電比重，健和興低電壓連接器、高壓大電流連接器、防水系列連接器及空中插接連接器等綠電連接器出貨穩定成長，上半年需求較差的儲能產品，近期客戶訂單已見回流，相關產品出貨逐步攀升中。

在車用方面，雖然全球電動車銷售低迷，健和興車用產品出貨穩定，目前新規格的充電槍亦已開始陸續出貨，為公司營運挹注動能。

產品組合優化亦反應在健和興獲利上，健和興自結7月合併營收達3.87億元，年成長20.83%，營業淨利為6202萬元，年成長30.84%，稅前淨利為9458萬元，年成長55.69%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.61元；累積前7月合併營收達25.73億元，較去年同期成長2.98%，每股稅前盈餘為3.64元。

健和興表示，公司營運谷底已過，車用、綠能/儲能及工控等相關產品出貨均可望持續成長，今年下半年及明年營運展望樂觀，預估今年下半年會比上半年好，明年也會比今年好。