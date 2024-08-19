民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，形象嚴重受創。不過最新民調顯示，台灣民眾黨仍擁有13.8％的支持度，與上次調查相比，僅下跌2.2個百分點。

台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，政黨支持度方面，34.2％支持民主進步黨，23.2％支持中國國民黨，13.8％支持台灣民眾黨，1.3％支持時代力量，0.6％其他政黨合計，另外也有26.5％民眾沒特別支持哪一個特政黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆提到，與上個月相比，民進黨略增1.1個百分點、國民黨上揚2.7個百分點，民眾黨下滑2.2個百分點，整體而言，八月台灣人的整體政黨支持傾向只有小幅盤整，儘管民眾黨發生震驚全國的總統競選經費申報不實醜聞。

至於民眾黨發生重大醜聞卻只下滑2.2個百分點，游盈隆分析道，最可能的原因是事件發生時間正好在調查執行期間前後沒幾天，且尚未經有關方面證實黨主席柯文哲本人或其核心幕僚涉貪，因此大多數民眾黨既有支持者仍未放棄民眾黨；然而，若短期內柯文哲本人或民眾黨再出重大紕漏，民眾黨支持者才可能大量出走。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年8月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。