日本主播川口百合，近日因在社群上發佈一則有關「夏季男性體臭令人難以忍受」的貼文引發歧視爭議，事後遭到公司切割被解雇。對此，她日前在YouTube頻道直播中現身，為造成的風波道歉，坦言這段時間吃不好也睡不好，同時宣布自己未來將朝網路發展。

川口百合先前在X上發文指出，有些男性無法察覺自己的體臭，身邊的人也不好意思告知，但其實只要注意身體狀況、飲食就可以改善，更直言「夏天時男性的體味、生活習慣不好的人的體臭，都讓我受不了。」同時提到自己日常保持整潔的方法，「希望大多數男性也能跟著做」。一番話讓她被批評是性別歧視而遭到炎上，更因此被公司火速開除切割。

川口百合一番話讓她被批評是性別歧視遭到炎上，更被公司開除。（圖／翻攝自川口百合X）

在被解雇後，她曾在11日發文公開道歉：「因為我不謹慎發言，造成許多人的不愉快並受傷害，我對此深深地反省，身為播報員的確還不成熟，今後我會努力不再因發言傷害到任何人。」

在被解雇後，川口百合曾在11日發文公開道歉。（圖／翻攝自川口百合推特）

然而，17日她於YouTube頻道「ReHacQ-リハック-」直播中，再度針對自己的言論致歉，並透露，自己目前無任何收入，「這幾天吃不好、睡不好，短短2天就暴瘦6公斤」。此外，她也決定放棄使用「主播」頭銜，未來「可能會以藝人或是網紅的身份繼續發展」。

川口百合17日於YouTube頻道「ReHacQ-リハック-」直播中現身。（圖／ReHacQ-リハック- YouTube）