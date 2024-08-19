周四（22日）進入「處暑」節氣，代表暑氣將逐漸退去，進入季節交替，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有5生肖也會在處暑期間運勢轉換，漸走好運。屬羊者會遇到貴人提拔；屬馬的人要懂得順勢而為，會有更好的未來；生肖蛇近期會有偏財運跟戀愛運，且快樂指數提升；屬猴的人正偏財皆走運；生肖雞者這段期間會有一種幸運感，正偏財同樣走強。

邱彥龍分析，在這個節氣裡（8/22至9/7）運勢最強的5生肖分別是：

▍Top5 ：雞

屬雞的人這段期間正偏財運皆旺，能擁有不錯的收入，工作上會有某種幸運，但也容易有口角風波或者感情上的紛擾，好好做好自己，別被口舌是非影響。

▍Top4 ：猴

屬猴的人這段期間想外出走走會是一件好事，多看、多聽、多走，會有很好的視野跟高度，正偏財運強，只要掌控好趨勢，能擁有很好的未來。

▍Top3 ：蛇

屬蛇的人這段期間建議把心思放在事業工作上，因為工作會讓你得到快樂與成就，未來能有大財運，近期的話則是有偏財運與戀愛機會，盡情享樂或把心思放在小孩身上，都能讓你快樂加倍，但金錢上要謹慎運用。

▍Top2 ：馬

屬馬的人建議這段期間多讀書，增加知識與學識，精神層面能提升不少，且要記住，凡是出現在生命中的事都不是壞事，都是老天要讓你成長的過程，轉念改變自己、順應大勢而為，未來會更好。

▍Top1 ：羊

屬羊的人這段期間不要給自己過大的壓力，但改掉拖延的毛病跟固執的個性就會帶來好運。最近第六感「鈔能力」很強，憑直覺前進會擁有不錯的收穫，另外要特別注意，別辜負貴人的提拔與照顧。

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