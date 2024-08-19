這幾年來168間歇性斷食超夯，卻有不少人在斷食期間，還沒瘦下來，卻常覺得頭暈眼花、血壓低，對此，減重醫師宋晏仁表示，人在斷食期間，因為胰島素的下降，身體會排出更多的鈉，造成電解質平衡，要避免頭暈、血壓低，他建議斷食期間不要吃的太清淡，甚至可以喝一些鹽巴水來改善。

宋晏仁在YouTube頻道PO出影片指出，在診間很多執行間歇性斷食減肥法的患者會詢問，斷食期間覺得頭暈、血壓變低怎麼辦？的確有些人在執行斷食後，因為胰島素下降，身體排出的鈉變多，而鹽分是維持血壓一個重要的電解質，如果血壓平常不高，一旦斷食後，就會頭暈、血壓低，他的建議是不要吃太清淡。

宋晏仁說，不要吃太清淡，這好像跟很多專家的建議是相反的，一般都是說要盡量少油、少鹽、少糖與多纖維，這是因為傳統飲食之下，胰島素比較高，鹽份容易留在身體，容易造成血壓升高。

宋晏仁說，我們做斷食這個策略，主要是要控制胰島素與升糖素之間的比例，來降低胰島素分泌量，這也使得排尿中留下鹽成分變少，進而出現頭暈、血壓變低的問題，此時的策略應為不要吃得太清淡，且補充充足的水分，適量加一點點鹽巴，好讓血壓維持在正常區間。