美國男星約翰亞普瑞（John Aprea）在1974年因演出電影《教父2》走紅，沒想到稍早傳出逝世的噩耗，享壽83歲。如今經紀人證實，他本月5日在洛杉磯家中安詳離世，當時家人都在身邊，陪他走完人生最後一程。

約翰亞普瑞1968年因在犯罪驚悚片《布利特》（Bullitt）中扮演一個小角色，開啟了演藝生涯。之後他曾試鏡《教父》主角麥克柯里昂，但最終這個角色由艾爾帕西諾拿下。直到《教父2》，約翰亞普瑞飾演年輕版泰西歐（Salvatore Tessio）。據悉，當他確定飾演該角色時，曾致電給演出舊版本同角色的演員艾巴維戈達(Abe Vigoda），徵詢對方如何詮釋此角，當下對方僅表示：「玩得開心就好了，孩子」。由於在片中所有台詞都是用義大利語說的，他也稱這部電影是他職業生涯的「巔峰」，甚至成為影迷心中經典的反派角色。

John Aprea, an actor who said his greatest career accomplishment was playing young Salvatore in 1974's "The Godfather Part II," has died at 83. https://t.co/nwNdmYPvl7 — ExtraTV (@extratv) August 18, 2024

美國男星約翰亞普瑞（John Aprea）逝世，享壽83歲。(圖／達志)

他出道至今57年，在演藝圈有舉足輕重的地位，演出的作品不勝其數，包括《複製嬌妻 The Stepford Wives》、《萬惡城市 New Jack City》、《致命遊戲 The Game》、《戰略迷魂 The Manchurian Candidate》等。2017年於知名喜劇《天才老爸俏皮娃》中，扮演主角父親的角色，同樣受到影迷喜愛。

約翰亞普瑞演過30多部電影，電視劇更是不計其數。（圖／shutterstock達志）

約翰亞普瑞生前有過3段婚姻，如今在過世後，留下第三任妻子Betsy Garci、前妻女兒Nicole以及繼子Marika Parker和Valentino Garci，至於他的喪禮根據家人轉述，將選擇低調舉辦。