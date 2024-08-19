花蓮縣吉安鄉北昌村人口數為全縣之最，且逐年持續增加，縣府去年為此斥資逾1億元在校轄空地新建全新幼兒園，預計今年底前完工，啟用後招收人數可從原先的90人增加至百餘人；圖為完工示意圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉北昌村人口數為全縣之最，縣府考量村裡的北昌國小附設幼兒園成立迄今逾40年，空間及托育量能恐無法滿足家長需求，去年為此斥資逾1億元在校轄空地新建全新幼兒園，預計今年底前完工，啟用後招收人數可從原先的90人增加至百餘人。

北昌國小附設幼兒園在1981年成立，原核定招收3至5歲混齡班共3班、90生，但北昌村因生活環境機能佳，吸引許多民眾移居，人口數逐年攀升，迄今已有近9000人，是全縣人口最多的村里，縣府考量幼兒家長對公共化教保服務供應量需求孔急，便選在校轄空地新建全新的幼兒園。

縣府教育處指出，北昌國小附設幼兒園新建園舍為地上3層樓建物，以白色體量為全、仿木紋米色居間，搭配白色玻璃窗框等面建材，呈現簡約造型；教室空間配置以幼兒需求為設計重點，結合生活美感的教育理念，讓幼童在安全、快樂的學習環境中成長，且配合教學意象，部分運用木質或仿木質建材營造自然質樸感覺，並使用大片落地門窗增加視覺通透，同時全面採用氣密窗，可有效隔絕噪音。

幼兒園工程在去年3月開工，歷經近1年半的工作期程，目前園舍興建工程正進行廚房及幼兒廁所地磚鋪設、屋頂階梯抿石子、圍牆基礎開挖，主體建物工程預計今年底前能完工，正式啟用後預定招收3至5歲幼兒班共5班，及2至3歲幼幼班共2班，合計約百餘位幼生。

縣長徐榛蔚在幼兒園建蓋期間多次前往視察，關心施工進度，仔細巡視工程施作細節，並責成廠商務必如期如質完工，打造安心優質的教育場域，她也期許幼兒園啟用後，能提供安心、優質的教學環境，成為育兒爸媽的最佳後盾。