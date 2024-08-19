桃園市政府近日撤銷SRF（再生能源發電）電廠進駐桃園科技工業園區許可，被外界解讀是地方槓上中央，市長張善政昨（18）日稱，這是在追求程序正義，與此同時，桃市府16日公布，毀損公共設施不修的建商將被勒令停工，這些舉動引起國民黨桃園市議員詹江村的讚賞，直呼張「拯救桃園人的肺」、「這樣幹就對了」。

桃園市政府建築管理處16日發布修正「桃園市建築物施工中維護公共設施管理要點」，律定建案周邊的公共設施若因施工損壞，建商必須立刻修復，若是不修，市府將不受理建案下一階段施工勘驗，等於宣告停工。而針對撤銷SRF電廠進駐，張善政昨表示，此事不是桃園市政府槓上中央與否，而是追求程序正義，因為當初電廠通過許可過程非常曲折，有非常多程序不正義，現在市府撤銷許可，就是希望把該走的程序再走一遍。

對於桃園市政府下令，毀損公共設施不修的建商停工，詹江村昨在臉書發文表示，張善政「是偶像」，這樣做就對了，他指出，就算得罪所有建商也應該以全民安全為第一，張可說是桃園史上，第一位不計選票的地方首長。

而針對桃園市府撤銷SRF電廠進駐許可，詹江村昨天晚上再度發文提到，所謂的SRF就是向國外或國內其他縣市引進垃圾，再壓縮成棒狀，然後放進焚化爐燃燒發電，「暴利他們拿走了，燒出來的戴奧辛跟有毒氣體，卻都是用我們桃園人的肺去過濾」，好在張善政不向財團、中央政府低頭，撤銷SRF電廠進駐桃園許可，可說是拯救桃園人的肺。