一名長期在日月潭釣魚的資深漁民，近日再到日月潭，發現水面有兩條超過1公尺長的「水怪」，快速從他的漁船旁邊游過，他過去從未見過類似生物，當場嚇傻，事後他從魚的背鰭推測是鱸鰻，他把短片PO上網，隨即引發熱議。

一名漁民上周三（14日）於臉書粉專《日月潭一等高》上傳短片，只見他在日月潭聽到水裡有很大的掠食聲音，發現有兩條超過1公尺長的「水怪」，在水面快速移動。他表示，原本在釣虎魚，突然發現有巨大的魚游竄過去，讓他嚇了一大跳，過去只有偶爾在船屋看過類似的魚或蛇類，在水面上看到還是第一次。

該名漁民說，看到「水怪」的當下猜是鰻魚或蛇，但事後他看影片，從魚身上的背鰭推測，應該是鱸鰻，且算大尾，在潭區較為罕見，因一般的鱸鰻都棲息在4、5公尺深的潭底，浮上水面多半是為了覓食。

漁民表示，過去不少人為捕捉鱸鰻，會在潭底放6～8公尺長的蛇籠，以及掛小魚活餌，誘捕鱸鰻；他說，鱸鰻生長速度很慢，一台斤可賣千元，市場的行情很好，但隨鱸鰻數量減少，誘捕的人也銳減。短片引起不少網友討論，有內行人說，有鱸鰻的地方水質很好。