中菲南海爭端再起。從19日從淩晨3時到7時許，中國海警4次發聲，指責未經中國政府允許，菲律賓4410、4411號海警船19日淩晨2時許非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，故意衝撞中方正常維權執法的艦艇，導致發生擦碰。中方在7點多時，也發布相關衝突影片。

根據大陸《南方都市報》報導，中國海警局先是在淩晨2時許發布快訊稱，未經中國政府允許，菲律賓4410、4411號海警船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警對菲侵權船隻依法依規實施管控措施。

隨後，中國海警新聞發言人甘羽19日淩晨3時許表示，菲律賓4410、4411號海警船19日未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管控措施。

甘雨稱，03時24分，菲4410號船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。我們正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

甘雨強調，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

6時許，中國海警局新聞發言人甘羽再稱，菲4410號海警船再次非法沖闖中國南沙群島仁愛礁附近海域。菲方一再挑釁滋事，違反中菲雙方關於仁愛礁非法「坐灘」船隻生活物資補給臨時性安排，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞地區和平穩定。敦促菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

到了7時許，中國海警再發布菲方海警船故意衝撞中方海警艇影片。