疫情過後，所謂「報復性旅遊」完全反映在outbound（出境），截至7月，出國人次已逼近千萬大關；反觀inbound（入境）還不到出國的一半，僅430多萬人次。研究機構統計國內旅宿業營收，發現遠雄悅來、老爺知本、洛基等10大飯店或旅館呈現衰退，幅度驚人！

國旅衰退情況可能比想像中還嚴重，根據《ET today》報導，前瞻觀光政策研究室分析統計台灣上市櫃觀光產業7月份營收，包括華園、第一、凱薩、遠雄悅來、夏都、富野、桃禧、力麗、老爺知本及洛基等10大飯店或旅館，今年7月營收和去年同期比較，有8家衰退。

其中遠雄悅來幅度最大，7月營收2.2億餘元，跟去年的8.4億餘元相比，減幅逾7成；和疫情前比，也掉了6成。富野、力麗的7月營收，也比去年同期下滑4成。

「海外觀光客還沒回來，國人又瘋出國」，學者憂心，國內旅宿業營運狀況不佳，觀光逆差持續擴大，今年底到明年初，相當關鍵。