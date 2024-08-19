民眾黨主席柯文哲近日身陷假帳疑雲，他去年在總統大選期間找眾享國際舉辦系列公關活動，然而，該公關公司與百萬網紅「含羞草日記」的草爺合作抽手機活動卻爆出糾紛，有民眾沒收到手機，還被要求先匯數千元稅金，收到的卻是柯文哲文宣品，草爺得知後便自掏腰包買手機給粉絲，其夾娃娃機台店也因此收攤。

據《鏡週刊》今（19）日報導，柯文哲去年大選時曾找眾享國際舉辦系列公關活動，並找上草爺的「含羞草日記」拍攝影片，當時柯還南下到草爺的台南夾娃娃機台店拍攝，盼藉此吸引年輕族群；然而，眾享國際亦和草爺合作粉絲夾娃娃得積分抽手機的活動，但中獎的3人平均花了2萬5千多元，後來又匯款2639元的稅金，結果沒收到手機，該公關公司則頻以「已寄出」回應，最後收到的商品卻是柯文哲的競選文宣品與周邊小物。

該報導提到，草爺得知公關公司財務周轉失靈後，便由團隊出面代墊手機而平息紛爭，金額為10萬8190元；此外，該公關公司連草爺的拍攝影片酬勞給付也拖拖拉拉，不過草爺也沒想去找對方索討，只想盡快讓事件落幕。

草爺的夾娃娃機台副業曾經營的不錯，還與人合資千萬元在台南市區開設占地300坪夾娃娃機台店，該報導指出，草爺因和柯文哲相關公關公司合作惹出糾紛，使其感到意興闌珊，在台南的夾娃娃機台店也因此收攤。

針對相關爭議，草爺透過經紀公司表示，當初活動都是由洪姓員工與眾享國際聯繫，但該員工已離職，無法多做回應。