台股上周周線大漲880點、漲幅4.1%，此波反彈由8/6低點19662至上周五收盤22349點，累計上漲2687點，已超過下跌波段4754點的一半。永誠國際投顧總監陳威良表示，依黃金切割率，強勢反彈0.618目標在22600，上周五高點已經很接近，不太可能再出現「C波」下跌走勢。

陳威良表示，台股跟隨國際股市彈升，臨近季線關卡，關鍵在於上周五成交量開始回溫，本周能否補量，成為觀盤重點。

美國零售額成長優於預期，為景氣再打一劑強心針，9月降息機率達100%，只是降多少的問題，若降1碼以利多解讀，萬一降2碼反而會增加衰退疑慮。最佳情境是美國經濟軟著陸，「經濟不壞、錢很多」，這樣最有利於股市多頭。

陳威良認為，指標股台積電已經站上月、季線，台股站上季線只是時間的問題，或許本周就會看到，反彈行情將從「小V」變成「大V」。（文章未完…全文見此）

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