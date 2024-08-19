民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報風暴，而他的妻子陳佩琪則深陷「人頭公司」爭議；而陳昨（18日）在臉書透露與丈夫的私人互動，並上傳一張面對鏡頭開心微笑的畫面，但有眼尖網友則發現「只有我看到鏡子的反射嗎？」「就問一句，阿北要不要把衣服穿上？」，引發不少網友熱議；原來玻璃反射出柯幫妻子拍照的模樣。

陳佩琪該篇貼文中透露，其實過往柯文哲被問及要送什麼生日禮物的答案很簡單，也有些無情，「錢都在她（佩琪）那裡， 要買什麼不會自己買！」但今年大概知道河東獅子正在吼叫中，不敢這樣回了， 還體貼地先問人該送什麼好，讓她稱讚「嗯，不錯有進步！」

陳佩琪並在臉書曬出一張她捧著知名品牌蛋糕面露微笑的照片，乍看之下並無特殊之處，但卻有網友留言寫道「不要笑阿北的身體，他也不是故意要露出來的」、「我知道你在分享民俗月相關的故事集」、「有注意到拍照的人的影子嗎？」「鏡子反射」、「鏡子有好兄弟，鬼月怕怕」；對此，有網友則是認為「看起來像阿北穿內褲拍的。而且還是高腰內褲」。截至今上午10時許，陳佩琪尚未對於網友的留言做出回覆。