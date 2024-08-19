林口在產業利多，帶動區域發展和房市熱度，A9區域房價坐7望8趨勢儼然成型。圖/業者提供

根據新北市政府民政局統計，林口區109年7月人口為11萬8820人，至今（113）年7月增至13萬5050人，5年間增加1萬6230人，平均每年約有3、4千人口成長，人口移入量高居新北市首位，顯見區域發展極具動能。

林口A9重劃區緊近新北國際AI+智慧園區，擁有108公頃腹地，規劃的工一工業區，吸引微軟、ASML、輝達等龍頭企業進駐，帶動產業聚落的發展，外界看好當地房市將掀起一波買氣；不光如此，三井Outlet二期將於11月開幕，進一步推升精品消費與娛樂休閒所在。

隨著林口人口持續成長，三井 Outlet 也宣布其二期工程已正式完工，並計劃於第四季正式開幕，預期將進一步提升當地的商業活力。(圖/業者提供)

此外，為應對人口快速增長和交通量增加，「國道1號林口交流道改善工程」正如火如荼進行中；除降低交通事故、改善匝道車流，亦能夠提高整體路網效益，預計於116年完工，建設促進林口、龜山等地區的都市發展。

有鑑於此，建商紛紛插旗林口，其中，「築禾忠孝苑」位於林口A9前段精華地段忠孝大道與文化三路上；基地坐擁環球A9館、三井1、2期、昕境廣場等國際級商圈，且散步2分鐘即可到達7700坪扶輪公園，住戶享有完善生活機能。

區域內指標個案「築禾忠孝苑」，散步2分鐘即可到達7700坪扶輪公園。圖/業者提供

除了生活機能和綠覆力優勢外，「築禾忠孝苑」周邊教育資源也相當多元，明星校區包含麗林國小、南勢國小；此外，康橋國際學校、馬禮遜國際學校、華美美國學校，以及TCS探索未來國際實驗教育機構等國際雙語學校，皆提供接軌國際教育的選擇，幫助孩子從小累積未來競爭力。

「築禾忠孝苑」位於林口核心地段外，周邊教育資源也相當豐富，包含馬禮遜國際學校、華美美國學校…等，從小提升孩子競爭力。圖/業者提供

「築禾忠孝苑」規劃為地上18層、地下5層的雙塔建築，主打23至34坪的2至3房邊間戶型，擁有良好的採光與坪效，居住舒適度高。從政府建設、商圈機能、人口移入、土地稀缺等因素疊加，林口房市呈現供不應求狀況；因此，「築禾忠孝苑」將成為林口A9前段生活圈的珍稀建案。