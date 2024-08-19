受惠全球景氣復甦，推升成長力道，成信H1營收年增20.92%；除原本業務與產線外，中科廠及柳營廠的「碳鋁粒」產線亦陸續建置完成，今年可望量產出貨，預計年底整體營運可望轉虧為盈。

成信實業主要業務為「矽碇」、「球形二氧化矽粉」、「氧化生物分解劑」、「晶瓷粉」以及「碳鋁粒」五大產品與「循環經濟123」的顧問服務。成信實業是以三階段路徑包括廢棄物體檢診斷、資源物二次市場開發、Re-design資源商品生產技術營運模式在國內資源永續循環市場屬於技術領導廠商。目前資本額4.7億元，旗下有柳營、中科兩廠。

成信研發出「廢棄物封裝材之二氧化矽再生方法」專利技術，並進行廢壓模膠除碳與脫膠、純化，生產出具有高純度、低熱膨脹係數、高填充量、高流動性、低碳排放量等特性之球形二氧化矽，不僅穩定出貨給塗料、塑膠、橡膠、電子零組件業、半導體等產業，更是日月光的廢條再利用最大供應商，在目前全球重視循環經濟的態勢下，前景看好。