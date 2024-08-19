民眾黨假帳風暴持續發酵，黨籍立委黃珊珊因在大選期間擔任競辦總幹事，被認為對這次事件難辭其咎遭外界質疑。國民黨立委葉元之爆料，黃珊珊在立院扮演的是鞏固民眾黨內偏綠選票的角色，不僅在一次黨團協商時坐在民進黨立院黨團幹事長吳思瑤旁，並和吳自拍，更在立院推動法案時，喊出要推出與國民黨不同的版本。

柯文哲昨天受訪表示，經反省後，得出民眾黨有幾項黨務改革要做，分別是：建立財務監督委員會、建立長期合作的法律團隊、重新建立黨內應變小組和成立善後小組。其中針對善後小組部分，柯提到，自己曾告訴黃珊珊，由於她當時是競選總幹事，所以善後小組應由她負責。因黃珊珊被許多民眾黨內指為應為此風波負責、辭立委，如今柯卻指名她主持善後小組，讓外界懷疑是否要「保珊」。

葉元之昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，柯文哲不動黃珊珊可能有選票考量，因為先前藍白合作推動國會改革法案期間，民眾黨內部民調顯示，若被認為是「小藍」，民眾黨恐流失部分小草，所以需要有些人去鞏固、平衡偏綠選票，而黃在立院正是扮演這樣的角色。

葉元之指出，有次黨團協商時，黃珊珊就坐在吳思瑤旁，兩人甚至還自拍，但在過去，民眾黨籍立委較常和國民黨坐在一起，後來立院推動《財政收支劃分法》時，黃更喊出要推出與國民黨不同的版本，至於陳昭姿雖也被視為深綠背景，卻較少看到她和綠委們有互動。