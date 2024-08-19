中選會日前宣布公民團體提出的基隆市長謝國樑罷免案正式成案，謝國樑19日上午赴七堵火車站旁的光明路停車場開直播，與市民分享他上任市長的市政規劃。謝國樑強調，基隆的改變不能只有景觀，而是要促進就業及產業的進駐，因此他上任後便積極與台鐵聯繫，希望能促進基地的BOT開發，朝向辦公大樓複合式建築方向發展，以增加基隆就業機會。

謝國樑說，他2022年九合一選舉時，便將競選總部設在七堵光明路上，曾經也為許多長輩所不理解。他說，他從張通榮擔任基隆市長時，便很關心七堵的發展。他強調，基隆的改變必然與產業跟就業的發展脫不開關係，因此改變的契機與命脈，一定會從七堵開始。因此，他才將競總設在七堵，

謝國樑說，基隆通勤族人口比例是全國最高，究其原因則是在於基隆缺乏產業的進駐及就業機會，因此才會讓許多民眾一早就必須通勤到汐科、南港、內湖等地工作。

因此，他希望透過與台鐵合作，開發光明路停車場這塊基地，並且透過TOD大眾運輸導向的概念，考量「交通」結合「土地使用」兩項要素，將這塊基地透過BOT（興建、營運、移轉）方式，開發為辦公大樓複合建築。

基隆市都市發展處長謝孝昆表示，光明路停車場就位於台鐵七堵站旁，所有權屬於台鐵，土地面積達1.1公頃，也就是約3千餘坪，土地使用分區屬於商業區。若能順利開發，則整個開發量體可以達到近2萬平方公尺。不僅鄰近台鐵七堵站，距離未來的基捷七堵站也很近。

因此，去年4月謝國樑便邀請立法院交通委員會跟財政委員會到七堵會勘，並私下拜會當時還是台鐵局的台鐵公司，希望促成這塊基地的招商及開發。台鐵當時也表示樂觀其成，只不過當時台鐵正緊鑼密鼓的進行公司化的進程，直到今年台鐵公司才將這塊基地列為全台4處重要活化土地資產的招商計畫。

謝孝昆指出，台鐵今年起也啟動了招商規劃，謝國樑也責成都發處及祕書長方定安，與台鐵共建一個溝通平台，定期針對這塊基地的招商進度進行追蹤及討論。

謝孝昆認為，七堵與台北市的南港在很多地方都有相似之處，以往南港車站在台北市屬於邊陲地帶，隨著台鐵與業者共同開發，目前的南港高鐵站已經成為台北市新興的TOD共構，結合商場及辦公大樓的建案，就是相當成功的案例。謝孝昆強調，後續市府也將持續與台鐵溝通，打造專屬基隆的TOD建設，並發展為基隆重要的商業及就業廊帶基地。