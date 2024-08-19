儘管跟勇士還有兩年合約還沒走完，美國籃球資深記者史坦卻在19日提前爆料，36歲的史蒂芬柯瑞已經鐵了心要在勇士待到退役，雖然具體續約時間未定，但史坦爆出目前柯瑞擁有兩大可能續約方案，卻還要等到他結束休假之後，才會慢慢考慮到底該跟勇士怎麼續約。

柯瑞目前還剩兩年合約，薪資分別是2024-25年球季5576萬美元、2025-26年球季5960萬美元，所以根據史坦評估，假如從現在到新球季開幕日10月23日期間，柯瑞有資格簽下1年6260萬美元提前續約，如果他等到明年夏天，就可續簽2年1.3億美元合約。

無論如何這都代表柯瑞打算待在勇士直到退役，在即將開打的新球季，柯瑞少了多年搭檔「浪花弟」克雷湯普生(跳槽獨行俠)，也沒了保羅助陣(跳槽馬刺)，勇士卻引進李凱爾、希爾德與梅爾頓等不錯的綠葉球員，接下來就看柯瑞能否帶領勇士再次回到季後賽強豪行列之中。