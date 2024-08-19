台北大巨蛋多次漏水，台北市副市長李四川日前在臉書分享大巨蛋抓漏工程。市長蔣萬安19日表示，預計8月底完成抓漏初步階段性改善工程，10月底完成加裝椅套，消防安全基金會的消防安全驗證檢查則預計於本周核定，若程序完備，10月5日國慶晚會將在大巨蛋舉辦。
蔣萬安指出，預計8月底完成抓漏初步階段性改善工程，相關椅套加裝工程於10月底完成，也會持續督促遠雄盡快改善。另，消防安全基金會的消防安全驗證檢查則預計於本周核定，之後舉辦非體育賽事，市府將依照「大型群聚管理自治條例」審查，目前看來若程序完備，10月5日國慶晚會可能在大巨蛋舉辦。
至於外界關心首位攻蛋的藝人，蔣萬安說，一直積極和台語天后江蕙爭取見面，希望當面誠懇的表達希望江蕙於大巨蛋復出，但不管是藝人周杰倫、張惠妹或搖滾天團五月天等，市府都很歡迎，也會盡最大努力，讓大巨蛋在安全無虞狀態下盡快舉辦演唱會。
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