現場畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

台北市大安區大安路一段203號，某港式餐廳今（19）日上午9時34分驚傳氣爆。消防局接獲報案，隨即派遣消防車7輛、救護車3輛、人員27名趕抵救援，現場建築物共4層樓，而火勢則從1樓廚房開始竄燒；據悉，員工當下緊急撲滅，所幸火勢並未繼續擴大。

消防局表示，火勢於9時39分撲滅，並造成60歲女子、50歲男子、48歲男子手臂、頭髮等處遭到燒傷，須緊急送醫處理，至於詳細起火原因、過程，尚待火調人員進一步調查釐清。