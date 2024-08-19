本周，美國聯準會將會是鎂光燈的焦點，除了會發布上次例會的會議紀錄外，主席鮑爾也將在全球央行年會（Jackson Hole Symposium）發表演說，闡述自己對經濟以及利率等看法。

根據美國最新經濟數據，通膨持續向下走並靠攏聯準會的目標值2%。另外，消費者支出保持不變，美企裁員人數也沒有增加。美國銀行證券（BofA Securities）指出，最新的經濟報告基本上都是好消息，美國經濟成長可望軟著陸。

在全球央行年會中，鮑爾應該會重複7月說過的話，那就是非常接近，或者是接近該實施寬鬆的貨幣政策了。聯準會要事先避免美國勞動市場出現無預警的衰退，而不是等到發生後才來善後。

依據16日的統計，交易員預估聯準會將在9月例會降息1碼，也就是25個基本點的可能性為76%。在更前一周，市場臆測聯準會下個月降息2碼，也就是50個基本點的機率超過50%。

美股前兩周經過暴跌與暴漲之後，標普500指數又重回歷史高點附近。跌深反彈的科技類股在過去幾個交易日中，一直扮演領漲的角色。投資人預估聯準會即將降息，市場對美國經濟的整體表現感覺不錯。

花旗認為，8月初美股大跌時，尤其是成長型股票被大幅下殺，目前看起來似乎已經止穩。根據列夫科維奇指數（Levkovich Index），目前在0.31的位置，一般來說低於0.38表示美股已進入亢奮期，或是波段高點。之後，可能出現修正。

不過，花旗預估，美股若下修將有助於在新年剩下的時間繼續上漲，拿目前在5554點的標普500指數來說，今年底有機會上看5,800點。科技族群在近期雖慘遭拋售，但這些成長型類股的股價，卻是愈來愈有吸引力。