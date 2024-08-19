台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，待高雄-岡山航線開航後，台灣虎航將營運27航點、39條航線。

高雄因有地名為岡山與日本的岡山，雖然相距千里，卻因同名而展現出一種特殊的連結。高雄的岡山區以軍事歷史和美食特產聞名，而日本的岡山縣則因桃太郎的故鄉與晴天之國而為人所熟知。藉由新航線的啟航，將開啟一段連結兩地的探索之旅，讓旅客在感受不同風貌的同時，也能體驗到這種微妙而有趣的巧合。

高雄-岡山航線開航初期，每周營運三班，每周一、五的中午12：50及每周三的上午10：55自高雄國際機場起飛；回程航班每周二的下午17：30及每周四、日的下午15：25自岡山桃太郎機場起飛。台灣虎航將於2024年8月20日上午10：00起至2024年8月21日晚間23：59推出單程台幣未稅1,699元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年10月27日起至2025年3月29日止。此外，桃園出發的岡山航班也將從冬季班表開始，從每周七班增為每周九班，滿足市場的暢旺需求。