富驊近幾年積極擴大伺服器業務，目前擁有多家北美客戶訂單，其中與北美一線大廠合作的兩款2U網通伺服器機殼、美國IT大廠的8U與4U伺服器機種已陸續轉量產，富驊亦正與美系領導品牌客戶共同開發AI伺服器，以及DC-MHC模組化伺服器產品，1U半寬/全寬、2U全寬機種，隨著陸續完成開發，將於第4季轉量產，富驊表示，該系列伺服器產品詢問度非常高，公司已同時與多組客戶洽談訂單，可望為2025年營運增添新動能。

在新能源領域，富驊持續與電動車品牌廠穩定合作，供應機電設備產品，與前三大科技品牌合作的風冷充電模組需求亦穩步提升，同時與日本電子大廠銅鋁排產品新訂單洽談中，預估第3季需求將高於第2季。

富驊表示，公司積極擴展新產品事業，日前成功爭取到美國客戶的高效能環保設備訂單，預計今年將出貨首批訂單，有助於2024年和2025年營運。

富驊今年上半年合併營收23.46億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為1.42億元，毛利率13.6%，每股盈餘為0.96元，其中第2季毛利率為16.2%、是六季以來新高，單季每股盈餘為0.57元，是近十年來第三高。

展望下半年，富驊表示，伺服器、Switch機種及POS產品將持續穩定出貨，主要客戶訂單能見度已達第四季，公司也積極拓展新產品事業，樂觀看待下半年營運。