民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風波，柯文哲18日宣布由時任競選總幹事黃珊珊負責統籌「善後小組」。民眾黨前秘書長謝立功今天呼籲，黃珊珊應該知所進退，辭去立委還是可以做善後小組召集人，如果沒有下重藥，一直拖延時間，可能無助於柯文哲的人設。

媒體詢問是否主張黃珊珊先辭立委再負責，謝立功表示，大家都喊要究責，究責總幹事應該是最關鍵的人，黨內、支持者、小草，都希望黃珊珊勇於負責，對比就是前立委蔡壁如，當時論文案其實影響只是個人，蔡壁如為了整個黨好，就請辭，現在這個階段，黃珊珊應該知所進退。

謝立功表示，他主張黃珊珊如果願善後，因為她了解狀況，去處理也可以，但黃珊珊沒有立委身分還是可以善後，也是感覺起來比較負責的態度，還有很多人講到角色的問題，黃珊珊是立委，不能做律師，黃珊珊不是立委，可以發揮法律專長，覺得被冤枉可以用律師身分澄清、為黨去做辯護，辭去立委還是可以做善後小組召集人。

謝立功認為，黃珊珊現在當善後小組召集人，給她一個表現機會，今天會開有記者會，但是不是真能解決危機，考驗柯文哲智慧，柯文哲可能希望為黃講幾句話，但還有很多反對黃珊珊的聲浪，同時必須要考量，如果黃珊珊聰明的話，應該自己想想看，在這個節骨眼，要怎麼幫黨度過危機。

對於黃珊珊負責善後小組，被外界批評球員兼裁判，謝立功表示，柯文哲說中評會做的決定是兩回事，這樣的話，即便中評會做出停權或除名，黃珊珊還是可以來協助黨，但一般人不是這樣解讀。

謝立功呼籲，黃珊珊真的願意為黨好的話，應該把很多犯過的錯誤，跟大家說明清楚，尼奧、時樂過去也是黃的好朋友，事先溝通不良，風險管理不好，事後危機處理又沒有做得很好，究責免不了。

謝立功說，現在是民眾黨、柯文哲的危機是信任危機，對柯文哲人設崩壞危機，如果沒有下重藥、沒有比較好的解方，一直拖延時間，可能無助於柯文哲的人設。

至於是否要找蔡壁如回到中央，謝立功說，看個人意願，蔡壁如、陳琬惠，這些過去在黨都服務過，如果要共度危機，把人找回來是很重要決定。