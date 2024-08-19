根據勞動部統計，2017年獲得有效聘僱許可的外國專業人員約2.8萬人，當中僅30.7％來自新南向國家，但經過7年後，截至2024年6月，外國專業人才超過4.9萬人，其中有2.7萬人來自新南向國家，佔比增至55.1％。

官員指出，為了讓外國人才在台灣在工作、居留更加方便，我國自2018年開始推動「台灣就業金卡」政策，2024年7月初累計核發突破1萬張，當中來自新南向國家者超過2千人，約佔整體21％，顯示延攬新南向國家專業人才來台已有一定成果。

官員坦言，想在2028年多延攬國際專業人才6萬人、僑外生5萬人，以及數位牧民1萬人，確實是很大的挑戰；「Travel Chain（旅次鏈）」已是國際問題，台灣必須進入國際市場競爭，但目前仍須面對多項挑戰，因為新南向國家人才也會被東北亞國家的高薪機會吸引，無論是學生或專業人員都有很多選擇，使得部分新南向國家也面臨人才流失的狀況。

為了突破此困境，跨部會已籌組國際產學教育合作聯盟，希望藉由提供獎學金等誘因，吸引優秀國際學生來台就學、留台工作，解決產業缺乏人才的困境，今年加強力道，由國內大學校院及企業共同推動新型專班擴大海外招生，初步以越南、印尼、菲律賓等新南向國家優先設置海外基地，力拚2025年達成成立10個海外基地的政策目標。

根據行政院經貿談判辦公室統計，新南向國家在台大專院校學生人數連年成長，本年度突破7.1萬人大關，佔整體境外生61.2％，已躍居我最大國際生來源，其中又以越南學生2萬7,491位、印尼學生1萬6,725位、馬來西亞學生1萬457位人數最多，佔整體境外生47.1％。