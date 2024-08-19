台北市長蔣萬安日前宣布，將奧運羽球金牌選手王齊麟、李洋的母校中山國中前復興北路361巷設立別名「麟洋路」，遭綠營批評蹭熱度、矯情等。蔣萬安19日回擊，增設別名是為紀念麟洋配代表的「新台灣精神」，賴清德總統也曾為紀念嘉南大圳創建者八田與一，將嘉南國小周圍道路改名八田路，綠營不該雙標、邏輯死亡。

蔣萬安指出，希望彰顯王齊麟、李洋在這次奧運賽場不畏壓力，在逆境及各界都不看好的情形，依然拚搏到最後一刻，為國家爭取最高榮耀，也創下奧運史上2連霸紀錄，被國際評定為最偉大戰役，而為讓市民記得，麟洋配所代表的精神是這個世代的「新台灣精神」，因此選定2人母校中山國中前巷子，增設「麟洋路」別名。

他說，接下來將依規定，經連署、審議和地方說明會，獲得在地居民過半同意，以增設「麟洋路」別名。

至於民進黨立委吳思瑤批評，蹭熱度剛好就好，過頭實在矯情。蔣萬安炮轟，是增設別名而非改路名，吳實在是邏輯死亡，賴總統也曾為紀念嘉南大圳創建者八田與一，將嘉南國小周圍道路改名為八田路，北市府不會批評此舉，綠營也不該雙標「綠能，你不能」。