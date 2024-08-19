台科大資訊管理系教授黃政嘉帶領應用密碼實驗室團隊開發「車輛密碼加密驗證機制」，解決高速交通環境下的車輛驗證難題，團隊於今年InnoVEX新創競賽，在上百家來自各國的參賽公司中脫穎而出，榮獲台杉創新獎。

在現代複雜的交通環境中，憑證驗證是保障車聯網系統安全的重要一環，透過車輛與紅綠燈及路燈等路側設備進行資訊交換，可以幫助駕駛得知與周圍車輛的距離，避免事故或塞車。

而黃政嘉團隊開發的「車輛密碼加密驗證機制」是一種針對車聯網環境設計的批量驗證技術，可以在短時間內同時處理多輛車的驗證需求，以解決交通壅塞並降低運算成本。

實驗室成員、同時也是博士候選人的戴文諺解釋，國際上現有的車聯網憑證架構為確保資料傳輸的隱私性，因此採取每台車輛逐一驗證的方式，然而這個做法在高車流量或高車速的情況下，容易發生封包遺失及網路壅塞的問題。

為了改善現有技術的短處，團隊提出「批量驗證技術」的解決方案，可以在紅綠燈等路側設施上同時驗證多輛車，與國際上驗證技術相比，不僅提升精準度與速度，還降低交通基礎設施的運算成本。

然而，團隊在開發過程中遇到許多挑戰。戴文諺說，由於因應所需功能的程式開發套件較少，因此實作程式時許多套件都必須自行開發撰寫。此外，他們也發現相關文獻並不多，且多為假設的情境，難以驗證是否符合實際應用的情況。

當時為了印證封包遺失等假設是否正確，團隊前往交通部委託華電聯網建置的「淡海新市鎮智慧交通試驗場域」執行現地實證。經測試後，團隊發現國際上現有驗證技術的漏洞確實存在，才著手進行批量驗證技術的開發與設計。

黃政嘉指出，「批量驗證技術」目前已取得新型專利，也已提出發明專利的申請。未來，實驗室計畫將這項專利發表在國際學術期刊上，並提交給國際組織爭取使這項專利納入國際標準，也希望能透過產官學研合作的能量，為智慧交通領域提供創新解決方案。