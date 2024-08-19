新北市一名56歲黃姓婦人，日前在家中走入客廳時不慎踩空，導致她重心不穩往前摔倒，豈料木筷竟硬生生插入黃婦耳朵裡，由於不知道插得有多深，家人不敢拔出筷子，緊急將她送往台北慈濟醫院。經電腦斷層影像，筷子深入頭皮下方2.5公分，但所幸未穿透顱骨，黃婦住院3天後平安出院。

據了解，事發時，黃婦手中又抱著寵物狗，前方剛好是餐桌，她跌倒第一時間抱緊小狗，未護住自己，僅是將頭側到一邊去，頭部直接撞上餐桌。雖然跌了一跤，但她卻沒有疼痛或其他不適，只有覺得耳朵有點不舒服。

電腦斷層檢查發現，筷子從外耳蝸向上往頭顱的方向插進去，深入頭皮下方2.5公分，但所幸未穿透顱骨。（台北慈濟醫院提供）

親友聽到聲音跑出來查看，發現木筷竟硬生生插入黃婦的耳朵裡，把所有人嚇壞了。由於不知道插得有多深，沒有人敢拔除筷子拔除，於是立刻將她送到台北慈濟醫院急診室求診。

電腦斷層檢查發現，筷子從外耳蝸向上往頭顱的方向插進去，深入頭皮下方2.5公分，但所幸未穿透顱骨。經過耳鼻喉科檢查，確定沒有傷及耳道及聽力狀況後，再由口腔顎面外科醫師針對患處清潔、消毒，予以局部麻醉後將筷子拔除並縫合。

醫師考量筷子非無菌，且插入的位置正好在耳朵後方的顳骨乳突處上端，此處的頭顱骨有許多骨頭內空腔，因此安排黃住院，給予預防性抗生素治療，防止傷口感染到顱骨內。所幸黃婦恢復順利，3天後平安出院。

台北慈濟醫院指出，異物穿刺顏面多為罕見的意外事件導致，發生機率相當少，每種意外的治療方式視當下病人受傷情況而有所不同，但畢竟是外來物造成的穿刺傷，所以醫療團隊必須謹慎處理，防止由顏面感染卻擴散到顱骨的情況發生。

台北慈濟醫院醫師夏毅然說明，病人的傷口深及到耳朵後方的顳骨乳突處，此顱骨頭裡面有許多空腔，一旦感染進入顳骨便容易成為細菌溫床，若細菌沿著此顳骨可蔓延到腦袋，便會威脅生命。

夏毅然提醒，顏面有許多神經及血管，要是神經受創就可能造成左右不對稱，甚至可能影響視力或聽力。民眾在異物不慎插入顏面時，切勿嘗試自行拔除，以免發生嚴重出血，或異物斷裂在顏面口腔內，加深移除困難。適當做法應盡快就醫評估並消毒，避免感染。