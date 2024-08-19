台指期19日早盤開高，雖盤中一度翻黑，但在多方買盤進場卡位情況下，指數再度走揚，暫報22,383點，上漲18點，成交口數約1.6萬口；電子期上漲3.6點，報價1,200.3點；金融期下跌0.8點，成交價2,059.4點，微台指報價22,380點，上漲15點。

美國聯準會芝加哥分行總裁AustanGoolsbee表示美國經濟已出現警訊，包含失業率上升以及小型企業違約增加，⽬前的利率是⼀年前的決定，但通膨與就業數據與當時相比都已大幅降溫。美國副總統賀錦麗舉辦成為總統參選人以來首次的政見發表，包含頒布聯邦禁令禁止食品和雜貨企業哄抬物價、提供建商稅收優惠鼓勵興建可負擔住宅，提供符合條件的首購族2.5萬美元頭期款補貼、降低處方藥價格、擴大新生兒家庭稅收減免額。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料，截至8月13日日圓期貨投機部位由淨空單1.1萬口轉為淨多單2.3萬口，為2021年3月以來首度出現淨多單。

第一金投顧指出，美國近期開出低於預期的PPI及CPI、高於預期的零售銷售數據、低於預期的初領及續領失業救濟金人數，每項經濟數據皆過關，達到市場認為最理想的狀態-通膨獲得控制，而經濟又沒有衰退，其反映的是降息將至，但經濟又不致於硬著陸，這近乎完美的數據全通關，使得美股大漲。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價9,700.5點，上漲71.5點、布蘭特原油期貨成交價2,550點，下跌66.5點、富櫃200期貨參考價10,481點、臺灣永續期貨參考價11,660點、臺灣生技期貨參考價4,350點、半導體30期貨上漲41點，來到6,090點、航運期貨參考價181點。

國外期貨部分，美國那斯達克100期貨上漲2點，暫報19,672點、美國費城半導體期貨成交價5,206點，下跌12點、英國富時100指數成交價8,370點。