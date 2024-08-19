香港女星廖安麗闖蕩演藝圈47年，參與《楚留香》等多部電視劇演出，其中以《神鵰俠侶》郭芙一角走紅，更憑著電影《浮生》入圍金馬33最佳女配角，不過婚後淡出演藝圈。近年她重新復出拍攝電視劇，日前受訪時，回憶起在演藝圈的點點滴滴，她坦言曾與周潤發在拍戲時因有「身體接觸」，導致情緒崩潰大哭，因此對周潤發感到害怕。

根據《香港01》報導，廖安麗提到入行後有些事印象深刻，其中一件事與周潤發有關。她道出對周潤發的印象是眾人公認「很頑皮的人」，接著指出：「頑皮不一定等於不好的，他太喜歡玩，尤其年輕的時候，但我不是，其實我很古縮(個性內向) ，我不是那些出來玩慣的人，真的是太過害羞，我從訓練班出來才見過世面，所以我不習慣那種比較豪放的玩法」，一席話道出兩人迥異的性格。

廖安麗透露某次在拍戲時，跟周潤發有一些「身體接觸」後，她坦言：「我覺得很接受不了，覺得好像很害羞，總之不行，我當時的感覺」，同時還對著鏡頭用雙手捧住臉頰，做出嬌羞樣貌。但她也強調如今已經不一樣：「現在當然不當一回事，現在我可以跟你一起玩，當時真的不行，很害怕，真的很害羞，就走出片廠，然後哭了。」

廖安麗(左2)與當年演出的《楚留香》的鄭少秋、趙雅芝 等人合影。（圖／微博）

她表示自己是一個比較晚熟的人，所以真的不知道該怎麼處理這樣的狀況。而且坦承對當時的她而言，那樣的「身體接觸是很誇張的」。也因為這件事，之後對周潤發會感到害怕，甚至有些避忌，不過她強調現在已經沒事了。

廖安麗(右二)與唐季禮(左一)等人合影。（圖／中時資料照）

廖安麗同時透露，當年會入行關鍵在於伯樂黃百鳴。她表示中五畢業時，看到舞台劇訓練班在徵人，雖然當時生性相當害羞，但為了尋求突破，便硬著頭皮去報名，當時導師之一就是黃百鳴。而在訓練過程中，黃百鳴當著面稱讚她：「身體裡面是流着戲劇的血，不過你一直沒有將它發掘出來」，此番鼓勵無疑幫她打了一劑強心針，下定決心報名TVB訓練班，才有機會闖蕩演藝圈。