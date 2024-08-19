台東的暑假重頭戲熱氣球嘉年華，過去都吸引大批國內外遊客，今年和三麗鷗家族聯名，光雕音樂會更是歷年來最多場，但遊客卻大減。根據統計，截至昨天（18日）累計遊客只有60萬人次，與去年116萬人相比減少逾48%，將近一半，當地攤商也感嘆業績少7成，「球比人還要多」。

受花蓮0403大地震影響，北迴中斷，加上凱米颱風來襲，今年台東的「台灣國際熱氣球嘉年華」人潮大減。根據《TVBS》報導，昨天（18日）是活動倒數第2天，台東鹿野高台人潮稀稀落落，連外縣市的遊客都感覺人潮比往年少，昨天下午場的熱氣球繫留體驗，只有前2排有坐人，後面座位都是空的。

當地攤商也表示，今年遊客很少，甚至球比人還要多，預估今年人潮少了7成。另一個攤商也表示，今年熱氣球生意不太好，因為花蓮路不通，所以人潮比較少。

報導指出，2022年熱氣球嘉年華，45天活動共有123萬人次參與，去年活動長達60天，遊客116萬人次，今年活動為期45天，活動到第43天只有60萬人次，與去年相較人潮大砍近一半。