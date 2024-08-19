網路投保更方便，台新Richart數位銀行19日宣布攜手新光產險合作提供「新光產物旅遊綜合險」，結合旅遊平安險及旅遊不便險的優點，同時保障人身安全、行程延誤與行李損失，最晚出發前1小時透過Richart APP即可申請投保。

為滿足不同客群的出遊保障需求，Richart 「e指Fun心保」專區與新光產險合作，提供新光產物旅遊綜合保險，並推出「安心GO」、「輕鬆GO」、「豪華GO」三種方案供用戶彈性選擇，保障內容涵蓋醫療、意外、旅遊不便險等，民眾可根據旅遊目的地、旅遊期間選擇合適方案，還可加購海外緊急援助費用、海外承租火災事故及旅行期間居家失竊等項目，獲得最佳保障效果。台新銀行表示，出遊前投保旅遊綜合險，可確保民眾在旅程中遭遇意外事件時，能獲得及時的人身保障或行程賠償，且出發前1小時透過Richart APP就能申請投保，便利性越來越高。

台新銀行指出，民眾出國旅遊另一需求就是外幣，隨著海外旅遊旺季到來，看準民眾外幣換匯需求提升，Richart APP提供13國貨幣換匯及常態性讓分換匯優惠，美元最高讓3.5分；且台新銀行擁有逾800臺外幣ATM，數量為全臺最多，並提供美元、日圓、人民幣、歐元等幣別，全台各縣市的台新分行、全家及OK超商、臺鐵車站等皆有據點，提供民眾24小時外幣現鈔提領及回存服務。

此外，Richart也積極拓展外幣業務，近期推出「14天期7％美元搶定存」專案，上線兩天便銷售一空，掀起搶存熱潮。看準客戶對於外幣存款關注度提升，Richart推出美元定存多種天期任選方案，最高年息6％，以存8,000美元為例，一個月期滿領回40美元，約新臺幣1,300元利息，最低只要50美元即可承作，推薦有外幣保單、海外投資、短期海外旅遊需求的客戶，可把握機會承作。