大陸近年不斷擴大免簽國家範圍的同時，也先後推出一系列便利外國人來華政策措施；尤其是144小時過境免簽政策，連帶掀起一波「China Travel 中國遊」熱潮。大陸國家移民管理局副局長劉海濤19日也預告，大陸將持續優化完善過境免簽等政策措施，進一步提高政策的含金量，提升外國遊客來華在華便利度。

大陸國新辦19日舉行「推動高品質發展系列主題新聞發布會」。劉海濤在記者會上指出，這些年，大陸推出的一系列便利外國人來華政策措施等，可以總結為「方便來」、「多樣來」、「引進來」等三面向。

首先是，144小時過境免簽政策推動外籍人員「方便來」。劉海濤稱，過境免簽政策是自2013年1月開始實施，適用的國家、實施口岸、停留期限、活動區域這些在不斷優化。

其次是，區域性入境免簽政策助力外籍遊客「多樣來」。劉海濤表示，大陸相繼推出港澳地區外國旅遊團入境廣東144小時免簽、東協國家旅遊團入境廣西桂林144小時免簽、59國人員入境海南30天免簽、沿海省分外國旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽，這樣的一系列政策，近期又出台港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，惠及外籍遊客590萬多人。

再者是，創新口岸簽證政策促進外商「引進來」。劉海濤說，進一步放寬口岸簽證申辦條件，對急需來華從事商貿、訪問等活動的外籍人員，可以向大陸73個城市的100個口岸簽證機關申請辦理口岸簽證入境。為外籍商貿投資人士提供再入境簽證等多項便利服務，保障外籍商務人員想來即來、想留可留。

劉海濤強調，今年1至7月，大陸各口岸入境的外國人是1725.4萬人次，同比增長129.9％。簽發口岸簽證是84.6萬證次，同比上升了182.9％。來華旅遊外國人日均消費是3459元（人民幣，下同），預計可以直接拉動消費超過1000億元。