嘉義市自7月1日至10月10日舉辦「2024嘉義市購物節」，目前發票登錄金額突破2億元。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市自7月1日至10月10日舉辦「2024嘉義市購物節」，目前發票登錄金額突破2億元，登錄筆數超過26萬筆，而市府加碼提供的破億獎金已送出2份，近日突破2億元登錄門檻的幸運兒，因猜拳猜輸幫弟弟到超商買東西，只花100元就獲得8800元，讓這位 姐姐開心到尖叫，反倒是弟弟錯過獎金只能暗自捶心肝。

嘉義市政府指出，登錄發票金額突破2億元的幸運兒是住在嘉義市的李小姐，李小姐透露，助攻破2億的發票是為了幫弟弟買東西，到全家超商消費100元，還說自己因猜拳猜輸，當時是自認倒楣下樓購物，沒料到跑腿還拿到破億獎金8800元，真的太幸運了！

市府表示，今年活動大獎除百萬油電車1輛，還有特獎100萬元，以及眾多「旅遊控」引頸期盼的歐洲來回機票、精品旅店住宿券、電動機車與萬元現金等豐富好禮，吸引眾多民眾參與，活動反應熱烈。

「2024嘉義市購物節」市民專屬活動「滿千送百」，每天都有大批民眾到市府兌換領現金。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

市府指出，除破億獎金，活動期間於每周三下午2點，都在嘉義市購物節FACEBOOK進行周周抽直播，每周抽出萬元現金幸運兒，還會不定時加碼多項好禮，其中有1位現金1萬元得主李小姐表示，自己平常中獎率極低、連統一發票200元都沒中過，這次中獎發票只是日常繳手機月租費800多元，沒想到隨手登錄居然就抽到現金1萬元，投資報酬率極高，以後一定每年都參加！

市府建設處長田長沛表示，購物節從第3屆開始，即加入雲端發票自動匯入功能、增加便利性，鼓勵民眾使用雲端發票登錄自動累積消費金額，目前雲端發票登錄金額成績也十分亮眼，截至8月15日已累積7775萬，占總登錄金額將近4成，且民眾若在嘉義市店家使用電子支付，如LINE Pay、台灣Pay或Carrefour Pay，還可以加碼抽現金1萬6800元、最新iPhone與台銀黃金等多項好禮，目前電子支付登錄金額突破839萬，較去年成績顯著提升。

市府也感謝嘉義市旅館商業同業公會、特約旅宿業者及特約店家連續5年盛情參與，持續支持與贊助「住宿送600嘉遊金」活動，民眾只要入住嘉義市購物節特約旅宿的專案房型，就可以現領600元嘉遊金，其中300元可抵住宿費，另外300元可以到特約店家折抵消費，而今年特約店家共有477間，包含7-11、全家、家樂福等連鎖超商與量販店都可以使用嘉遊金折抵消費，非常便利。