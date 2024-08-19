2023年詐騙財損達88億元創下新高，詐騙手法以及樣態也隨著網路、社群媒體的普及更加多元。為協助杜絕冒名詐騙，威秀影城採用Watchmen商譽保護服務，涵蓋「Whoscall認證商家號碼」及「偽冒偵測系統」兩大服務，藉由防詐科技的導入，全面提升影城網路消費體驗。

在Watchmen商譽保護服務的保護傘之下，威秀影城將透過 Whoscall認證商家號碼服務載明官方資訊，幫助消費者快速判斷來電的真實性。當撥打電話或發送簡訊至Whoscall用戶時，將清楚呈現為威秀影城來電與來電目的，幫助用戶即時分辨、減少消費者遭冒名詐騙受騙風險。同時，偽冒偵測系統將協助即時偵測冒名威秀影城的電話號碼與簡訊，並立即啟動詐騙阻斷機制，且除了傳統通訊管道外，也將防詐偵測領域延伸到網域和社群。

Watchmen數據分析指出，從去年開始，詐騙集團針對特定企業所生成的冒名詐騙網站已高達近萬個。透過AI與關聯網域分析，將能有效預先偵測冒名威秀影城的網站，超前擋下來自網路或社群媒體的詐騙威脅與散播，為消費者打造安全的網路購票環境。

Watchmen商譽保護服務應用範圍目前已橫跨電商平台、金融機構與連鎖影城等，具備品牌識別認證、企業偽冒即時偵測與保護、跨域詐騙追蹤、詐騙通報下架等四大領先優勢，以全方位的數位信任科技守護企業商譽與品牌形象。