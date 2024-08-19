前台北市長、民眾黨主席柯文哲身陷京華城風波，妻子、聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任陳佩琪則涉人頭公司爭議。台北市長蔣萬安表示，京華城案檢調已介入調查，市府立場清楚，全力配合檢調偵辦，希望盡快釐清事實、勿枉勿縱，人頭公司爭議則由聯合醫院釐清事實中。

京華城案風波持續，台北市議員批評，前副市長、民眾黨立委黃珊珊是律師出身，參選市長時又自詡最懂市政，卻未阻止柯文哲大放送京華城840％容積，質疑黃珊珊對此案是睜一隻眼、閉一隻眼，還是樂觀其成？

蔣萬安表示，京華城案檢調已介入調查，市府立場清楚，全力配合檢調偵辦，希望盡快釐清事實、勿枉勿縱。

而陳佩琪日前在臉書自爆，受限於公務員身分無法開公司，只好使用兒子名義，柯文哲則解釋，是父母疼愛孩子，才替孩子開公司，但陳16日又在臉書發文表示，是兒子自己走入銀行開戶。說法一變再變，也讓外界霧裡看花。對此，聯醫回覆，將請陳提供相關說明，並依《公務員服務法》審究。

蔣萬安強調，一旦事實釐清後，聯合醫院將依相關規定處理。