國道3號高速公路南下108.4公里路段，19日上午9時許發生1起遊覽車、大貨車、自小客車多達6台車輛的連環追撞車禍。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

國道3號高速公路南下108.4公里路段，今（19）日上午9時許發生1起遊覽車、大貨車、自小客車多達6台車輛的連環追撞車禍，造成3名乘客受傷，所報均為輕傷、擦挫傷，經送醫無大礙；這起事故造成南下該路段多車回堵，至於車禍發生原因尚待調查釐清。