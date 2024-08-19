國3南下香山段「6車連環撞」！車流嚴重回堵 多人送醫 11:082024/08/19 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號高速公路南下108.4公里路段，19日上午9時許發生1起遊覽車、大貨車、自小客車多達6台車輛的連環追撞車禍。（民眾提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號高速公路南下108.4公里路段，19日上午9時許發生1起遊覽車、大貨車、自小客車多達6台車輛的連環追撞車禍。（民眾提供／陳育賢新竹傳真） 國道3號高速公路南下108.4公里路段，今（19）日上午9時許發生1起遊覽車、大貨車、自小客車多達6台車輛的連環追撞車禍，造成3名乘客受傷，所報均為輕傷、擦挫傷，經送醫無大礙；這起事故造成南下該路段多車回堵，至於車禍發生原因尚待調查釐清。 北市大安區港式餐廳驚傳氣爆！2男1女燒傷急送醫 嗨問「打過野戰嗎？」正妹胸部驗到DNA 潛水教練狂舔代價曝 司機酒駕！蘆洲公車衝上分隔島 婦人與運匠雙雙送醫 #國道3號 #高速公路 #遊覽車 #大貨車 #自小客車 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 國3台中沙鹿到清水段 半小時3起車禍！9車碰撞毀損 15:552024/08/13 社會 高雄連環車禍！大吊車衝撞分隔島撞毀4車 同路段8月已5起事故 11:152024/08/14 社會 通勤遇規模6.3強震！大貨車猛搖 夫妻檔嚇壞 09:292024/08/16 社會 新北大貨車司機「違停吃宵夜」 害外送騎士追撞爆頭慘死 09:302024/08/13 社會 大貨車疑似煞車失靈 撞斷號誌桿！駕駛因「這事」先挨罰 15:122024/08/19 社會 國道打水漂第一視角！駕駛雨天失控打滑 網嚇：槽化線救了你 16:522024/08/15 社會 國道1彰化段大貨車自撞護欄 車頭全爛2傷送醫 10:112024/08/15 社會 台南2警處理車禍「遭大貨車勾電纜拉倒」！1警後腦重創昏迷 12:222024/08/09 社會 大貨車硬闖徒步區！行促會交通夏令營直擊「行人地獄」 18:062024/08/11 生活 國1南鼎金段「5車連環撞」釀2傷 車流一度回堵8公里 14:092024/08/08 社會 貨櫃車過磅新制上路！10月起看門架顯示車號免進站 16:222024/08/12 生活 藝人王柏傑開女友的車 酒駕撞遊覽車！士檢聲請簡易判決處刑 09:542024/08/05 社會 國一高雄中正路段 曳引車換車道惹禍！害小貨車翻車釀2傷 17:312024/08/05 社會 7月國道事故釀6死 高公局給3招防禦術 13:072024/08/08 生活 國道大貨車爆胎「噴裝」 MINI COOPER默默承受盼找到兇手 17:432024/08/07 社會 國3南向名間段5車追撞！BMW撞前車占據2車道 一度回堵2公里 11:142024/08/17 社會 國1北向彰化秀水段3車連環撞 遊覽車7乘客受傷送醫 09:012024/08/04 社會 氣氣氣！國道施工塞爆 車主「開車門」沿路撞倒三角錐 18:172024/08/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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