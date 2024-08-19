國道3號高速公路南下108.4公里路段，19日上午9時許發生1起遊覽車、大貨車、自小客車多達6台車輛的連環追撞車禍。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）
國道3號高速公路南下108.4公里路段，19日上午9時許發生1起遊覽車、大貨車、自小客車多達6台車輛的連環追撞車禍。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

國道3號高速公路南下108.4公里路段，今（19）日上午9時許發生1起遊覽車、大貨車、自小客車多達6台車輛的連環追撞車禍，造成3名乘客受傷，所報均為輕傷、擦挫傷，經送醫無大礙；這起事故造成南下該路段多車回堵，至於車禍發生原因尚待調查釐清。

北市大安區港式餐廳驚傳氣爆！2男1女燒傷急送醫
嗨問「打過野戰嗎？」正妹胸部驗到DNA 潛水教練狂舔代價曝
司機酒駕！蘆洲公車衝上分隔島 婦人與運匠雙雙送醫
#國道3號 #高速公路 #遊覽車 #大貨車 #自小客車
全球關注 2024美總統大選 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？