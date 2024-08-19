台北國際自動化工業大展將在21日至24日登場，輝達執行長黃仁勳將再度來台。外媒wccftech報導指出，機器人領域未來只會蓬勃發展，已經反映在台股走勢上，帶動包括所羅門在內的國內企業股價大幅上漲。

報導提到，輝達已經將台灣視為業務不可分割的一部分，持續與台灣及企業活動保持密切聯繫，自動化市場的估值已經衝上50兆美元，圍繞在輝達人型機器人「Project GR00T」的炒作也相當盛行。

黃仁勳將在本周訪台參加自動化工業大展，預料將再掀起一陣旋風，相關概念股的表現引發關注，所羅門近期股價大漲，今（19日）早盤也一度上漲超過3%，圓剛直衝漲停價49.55元，慧友一度鎖在漲停價90元。

另外，廣運、弘憶股、德律及新漢等概念股也都飆出超過6%的漲幅，成為台股上漲的動力之一。黃仁勳此次來台是否有新的發言備受關注，期待能藉此一窺產業趨勢與脈動。

除了機器人題材之外，市場相當關注輝達28日公布的財報表現，被視為推升股市成長的重要觀察指標，許多華爾街分析師紛紛上調預測，看好營收有望達到年增58%至286億美元。