台灣是世界半導體強國，但AI大廠相繼來台灣設置資料中心，供電是否充足引發憂慮，《經濟學人》日前撰文分析，停電問題一直困擾著台灣，而Google前執行長施密特（Eric Sc​​hmidt）也認為，台灣電力問題是能否支撐AI發展的關鍵。

《經濟學人》文章指出，在過去七年台灣發生3次大規模停電，期間還有許多較小的停電，最嚴重是在2022年發生的一次大停電，當時造成500萬戶家庭斷電，產業如半導體、石化和鋼鐵業損失超過50億元。報導直指停電問題是現任政府的燙手山芋。

施密特也強調，AI發展的兩大瓶頸是錢和電。包括微軟和OpenAI的特殊資料中心，加上Alphabet和Meta，這3家科技大廠蓋AI資料中心的費用，就高達3000億美元（約9.6兆元新台幣）。並暗示台灣的電力是否充足，將是能否支撐AI未來發展的關鍵。

經濟部長今年6月宣布有3家AI國際大廠將來台灣投資AI運算中心，但台灣跳電事故頻繁，今年4月發生的次數比去年多30%、5月達48%、6月進一步來到51%。