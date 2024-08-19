33歲男星柯震東，2011年憑藉演出九把刀執導的電影《那些年，我們一起追的女孩》暴紅，並獲得第48屆金馬獎最佳新演員獎的殊榮，之後更是戲約不斷。中途曾因吸毒風波，導致形象重創，演藝事業一度停擺；但他以電影《再見瓦城》入圍金馬後，再度受到肯定，同時也開始挑戰導演的工作。如今他出道13年，在社群曬出多張舊照，更大放送「半身裸體照」造福粉絲。

柯震東今（19）日先是在IG發文表示，自己出道13年了「這個『大笨蛋又幼稚又什麼都不懂』，但可能因為『有些事，一萬年也不會變』，所以才如此深刻吧！有多少人還在我身邊？請不要現在告訴我！請讓我繼續喜歡你們，好可憐！出道13年說嘴的還是這兩部作品。」並附上今昔兩張吐舌照，當中除髮型不同外，臉蛋完全沒有改變。

柯震東今（19）日先是在IG發文附上今昔兩張吐舌照。（圖／翻攝自柯震東IG）

不過限動中的照片，才是粉絲福利。當中一張上半身赤裸的自拍照，秀出健身練來的好身材，不只胸膛和手臂肌肉粗壯結實，明顯的人魚線更是一路往下延伸。此外，他更大放送PO出過去全裸光屁股的劇照，讓粉絲臉紅心跳。

柯震東還曬出腹肌及光屁股的照片。（圖／翻攝自柯震東IG）

柯震東將13年的演藝圈歷程全放上IG限動，曬出自己從影以來的點滴，從《那些年我們一起追的女孩》、《小時代系列》、《再見瓦城》，到近年來上映的電影《打噴嚏》、《鱷魚》、《月老》等劇照，甚至還包括捲入吸大麻的種種過往。

柯震東曾因吸食大麻形象重挫，連帶拖累電影《打噴嚏》延後至2020年才正式上映。（圖／翻攝自柯震東IG）

最後，他則以自己兒時的照片做結尾，感性寫下：「一生或許起起伏伏，但從沒忘記許願過，聖誕、生日只有（要）有雙手合十或是吹蠟燭的機會，除了賺大錢，那就是希望世界繼續保持善良」。

柯震東則以自己兒時的照片做結尾。（圖／翻攝自柯震東IG）

其實柯震東以《那些年，我們一起追的女孩》走紅後，事業達到顛峰，不過他卻在2014年與房祖名爆出吸毒事件，導致演藝事業重挫，連帶當年與林依晨合作即將上映的電影《打噴嚏》，延後至2020年才正式上映。事後是因演出《再見瓦城》入圍金馬獎最佳男主角而再度受肯定，至於近年演出的《月老》、《初戀慢半拍》也有不錯的成績，2023年更首度執導電影《黑的教育》獲得第59屆金馬獎最佳新導演提名。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！