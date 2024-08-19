一名越南籍女子來台依親，2020年她受友人之託照顧其4個月大女嬰，她為喚醒女嬰竟貿然拍擊女嬰頭部致其因腦傷死亡，最高法院駁回她的上訴，考量她文盲沒有唸過書又坦承犯行，依過失致人於死判處有期徒刑1年6月定讞。

這名越南籍女子來台依親並與其女同住，2020年8月3日某時許，受友人所託，無償代為照顧對方的4個月大的女嬰，同年月9日7時30分許，她餵食女童後，因女嬰吐奶，先為其清潔，並將物品拿至浴室清洗後，返回房間時，驚覺女嬰無意識，且臉色有異。

她為喚醒出生甫4月之女嬰竟貿然拍擊女嬰頭部（未致傷），並搖晃其身軀，因女童均無反應，她通知救護人員到場後，將女嬰送往醫院急救，經救治後，女童同年10月16日因腦損傷、敗血性休克併多重器官衰竭而死亡。

一審及二審考量她雖非故意傷害女童，但她不當之行為，造成女童腦部受有重創、出血，女童入院時，即已失去自主呼吸之能力，昏迷指數僅有3，且經過腦部超音波之檢查，發現女童腦部慢慢走向死亡及周腦室白質軟化症，腦神經元死亡，而無任何復原之可能，只能慢慢走向死亡。

歷審考量她坦承犯行，及因無法負擔告訴人所要求480萬元之賠償金，而未能達成調解之犯後態度，她文盲沒有唸過書，依過失致人於死罪判刑1年6月，她提上訴，最高法院駁回確定。