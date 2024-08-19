適逢民俗月，不少人會盡量避免到海邊戲水，不過還是會到海鮮餐廳大啖海鮮。內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，肝病、糖尿病、癌症患者務必避免生食，他在急診服務時，就曾收治一位65歲的慢性肝炎男性患者，因食用含有海洋弧菌的生魚片，險些喪命。

陳威龍表示，該名男子患者到院時，已經意識模糊、陷入敗血性休克，詢問家屬得知，前一天家族旅遊時，患者在海鮮餐廳吃了不少生魚片，當日沒有出現異常，隔日卻開始上吐下瀉。起初以為只是吃壞肚子、是常見的腸胃炎，自行服用成藥想緩解，直至晚間病情加重，整個人四肢無力，才被家人緊急送醫。

陳威龍指出，聽完家屬陳述後，他立即懷疑是海洋弧菌惹的禍，海洋弧菌是熱帶與亞熱帶地區海邊的自然細菌，在適宜的溫度（20℃-27℃）下會快速繁殖，因此每當夏季來臨時，就有利其生長。

陳威龍指出，除了在海水中，海洋弧菌也會依附在海洋生物身上，隨海鮮一起被捕撈上岸。然而，海洋弧菌無法在高溫烹煮下生存，因此只有食用生食，才會連同海洋弧菌一起吃下肚。

陳威龍強調，一般民眾吃到被海洋弧菌汙染的生食，通常不會有嚴重併發症，頂多是輕微噁心、嘔吐，但免疫功能較差的族群，例如癌症、糖尿病、肝病患者就可能出現嚴重反應。

陳威龍表示，依照臨床經驗顯示，感染海洋弧菌的重症患者，若未即時救治，多會在住院48小時內，因多重器官衰竭、猛爆性敗血症死亡，死亡率超過50%，上述男子幸好及時就醫，並給予抗生素治療，才保住一命。