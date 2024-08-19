民眾黨主席柯文哲近日身陷「假帳案」風暴，國民黨定調「打黃不打柯」的政治策略，立院民進黨團批評，藍白沆瀣一氣，只為了對抗民進黨沒有是非，國民黨主席朱立倫每天算計東、算計西，不如自己去當民眾黨會計師，一償朱立倫藍白合的期望。

民進黨立院黨團召開輿情回應記者會，對於國民黨策略為打黃珊珊不打柯文哲，民進黨團幹事長吳思瑤說，非常遺憾，是非真相只有一個，違法絕對不可容忍，國民黨對待民眾黨的事件，在司法檢調還沒有真相釐清、沒進入最終處置前，先採取政治上的立場，為了在立法院的合作需求，或是為了在野陣營共同對抗執政黨，都是基於政治需求無視法治規範，這樣的國民黨，當然社會難以接受。

吳思瑤表示，任何政黨面對政治獻金都有法治應該要遵循，更何況政治獻金法是立法院制定的，國民黨選擇性力挺民眾黨可能涉及虛報不實的作為，這種藍白沆瀣一氣，只為了對抗民進黨沒有是非，終將為社會民意所唾棄。

立法院民進黨團副書記長洪申翰也批，當社會追究是非時，非常遺憾，國民黨還是算計優先，拔「草」測風向，為了要算計小草，看怎麼做才能爭取到小草多一點，而去放棄對是非對錯的釐清與追究。

洪申翰說，當民眾黨開始把所有錯推到會計師端木正，建議朱立倫可以去當民眾黨的會計師，一償朱立倫藍白合的期望與願望，也符合朱立倫真正的專業，相信朱立倫幫民眾黨作帳可以比現在做的好很多，一舉雙贏，朱立倫每天在國民黨算計東、算計西，不如自己去當民眾黨會計師，這是雙方最好的選擇。