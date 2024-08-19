細看各都表現，台北市的小宅交易占比最高，達34.3％，相當於每三件交易就有一件是小宅產品；新北市也高達29.7％，等同於每四件就有一件小宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雙北地區作為政經與商業中心，房價居高不下，再加上近幾年來房價不斷攀升，購屋負擔持續加重，因此台北市的建案多推出小宅類型產品，讓民眾得以負擔，因此台北市小宅交易占比為七都中最多，新北市小宅交易亦不在少數。

若觀察五年間小宅交易占比的變化，台中市小宅交易占比從11.9％攀升至22.4％，正式突破2成，且增逾10個百分點，為七都之最。陳金萍表示，台中市近年有不少產業、重大建設、捷運、商場等陸續進駐，不僅帶來強勁的購屋需求，也快速推升房價，不過薪資收入漲幅仍追不上飆漲的房價，因此25坪以下小宅就相當受歡迎；台中市小宅多分布於西屯區及北區，鄰近中部科學園區，區域內還有大學商圈，生活機能便利，因此受到許多首購族或是小資族青睞。

在小宅的價格上，新竹縣市小宅的平均單價在五年間從18.3萬元漲至33.6萬元，漲幅高達83.6％。陳金萍分析，新竹縣市受惠於科學園區，擁有龐大的就業人口，剛性需求買盤強勁，但區域腹地有限，住宅供給相對不足，造成房價跟著水漲船高，漲幅也是七都中最高。

新竹縣市小宅產品受益於科技產業蓬勃發展，高資產族群湧入，帶動區域房價明顯抬升；並且在區域內住宅供不應求、坪數少，總價負擔較輕、單價基期低的多重因素下，造就新竹縣市小宅的平均單價快速飆升。