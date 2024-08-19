前嘉義縣長張花冠2018年卸任後，先前曾傳出接任台肥、中鋼等國營事業董事長，近日傳出遭賴清德總統延攬擔任華膳空廚董事長。對此，張花冠證實，她表示，疫情期間因國際觀光航空業務受限，華膳因此開啟了非航膳業務市場，未來她將著墨於此，讓華膳能夠朝向更多元化的方向發展。
張花冠曾被評鑑為五星縣長，為國內最早使用臉書行銷縣政與文化觀光的政治人物，過往曾以「Freestyle」嘻哈梗爆笑介紹「太平雲梯」，在社群引發轟動，而她卸任後，近年將重心放置在家庭生活與繪畫創作。
外傳張花冠原屬意圓山飯店董座，但華膳空廚董事長葉菊蘭將接任此職，而轉為接任華膳空廚董事長，外界認為，張接任此職是因曾擔任台灣涼椅公司總經理經驗，以及在縣長時期，善於行銷嘉義的文化觀光與農產美食。
張花冠表示，華膳從1996年成立至今，已快滿30個年頭，疫情期間因國際觀光航空業務受限，華膳因此開啟了非航膳業務市場，未來她也將著墨於此，讓華膳能夠朝向更多元化的方向發展。
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