高雄市路竹區一名28歲紀姓孕婦18日下午5時許，突然羊水破掉及落紅，情況緊急需盡速送醫院生產，向119求助，路竹消防分隊趕緊派出3名救護人員前往協助，為顧及孕婦及嬰兒兩人生命安全，特別出動2名高級救護技術員，孕婦在送抵醫院前4分鐘在救護車上緊急生產，經救護人員協助，平安順利產下一女嬰，母女均安。

消防局在18日下午5時36分獲報，路竹區28歲紀姓孕婦突然羊水破掉、宮縮陣痛、落紅等生產前兆。路竹消防分隊立即派遣3位救護人員前往，其中包含小隊長胡奕璿、隊員林暐翔兩位高級救護技術員兼教官（EMT-P）。

消防局表示，報案求助的28歲紀姓孕婦已懷第三胎，預產期預計在8月底，平時於高雄長庚醫院產檢，救護人員在送醫途中先聯繫院方產房預作準備，同時給予孕婦點滴靜脈注射、給氧處置，引導孕婦進行拉梅茲呼吸，引導她吸氣吐氣勿用力，以便降低分娩時的焦慮和疼痛感，並在車上不斷給予心理支持鼓勵。

在抵達醫院前，紀姓孕婦突然劇痛慘叫，救護人員發現胎頭已外露，即將進入分娩狀態，救護車立即停在路旁，開始準備為孕婦急產接生。所幸救護車上3名救護人員皆有急產接生經驗，憑藉平時紮實的訓練及豐富的急救技術，成功協助孕婦產下一名女嬰。

救護人員成功接生後，協助抽吸新生兒口鼻分泌物、夾臍帶夾、擦乾保暖後將女嬰交給媽媽懷抱，持續前往醫院進行後續的檢查與照護。經醫護人員確認，母嬰健康狀況良好，產婦及其家屬對救護人員的緊急救援和細心照料表達了深深的感謝。