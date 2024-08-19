寬量國際並宣布將於20～23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」線上投資論壇，目標壯大台灣半導體供應鏈的全球影響力。此次預期將吸引總管理資產（AUM）逾1兆美元的國際資金，聚焦20家台灣半導體供應鏈與再生能源企業。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，自1月發表台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長論述以來，寬量國際研究覆蓋的台灣半導體供應鏈企業已自49家增加至83家，包括設備服務、廠區服務與材料服務三大族群。

其中，寬量國際研究覆蓋的83家台灣半導體供應鏈企業中，有12家在3月參與首屆QIC台灣半導體日活動的企業，今年以來的市值平均漲幅達1.32倍，遠優於其餘71家的36％、台灣電子股指數的31％及台灣加權指數的22％。

寬量國際此次發表的研究，以美國五大湖區在19世紀末期的汽車產業鏈發展歷史做為研究類比，以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈，和自1890年起美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工，歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。

同時，台灣能在不到2小時車程內，由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率的完成世界級產業鏈的建置和決策。寬量國際認為，台積電將演化出更有效率的系統，與供應鏈企業合作、並促進產業鏈夥伴的永續成長。

為配合台積電先進製程量產與研發計畫，寬量國際指出，相較於上世代的資通訊（ICT）公司，新一代台灣半導體供應鏈企業將以更高的永續標準來持續發展。四大方向包括：一、透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構。

二、傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力。三、透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展。四、發展ESG，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。

寬量國際顧問何柏杰指出，台灣半導體產業趨勢出現更多新發展，包括進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等6大重點，未來將繼續關注上述趨勢，並協助台灣半導體產業在全球市場維持領先，提供多樣的資本市場解決方案。

寬量國際顧問郭其龍則指出，台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電，是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節，台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從2023年的11％成長至目標2030年的60％。

寬量國際預期，台積電對台灣再生能源需求勢必續增，對此長期追蹤40家台灣光電、風電、重電、充電、儲能領域的優質企業，希望透過「QIC台灣半導體日」線上會議，讓國際機構投資人以台積電供應鏈角度出發，深入了解台灣具高成長性與投資價值的再生能源企業。