Rightmove主要為英國房地產經紀人提供房產廣告。該公司說，8月買家的詢價廣告為年增19%，高於7月的年增11%。
Rightmove負責人Tim Bannister說，雖然自8月初降息以來，抵押貸款利率尚未實質的下降，但人們期待已久的首次降息終於到來，而且抵押貸款利率正在下降，這對換屋者情緒來說是正面的消息。
英國央行行長貝利(Andrew Bailey)表示，在降息過後，抵押貸款因(降息)預期而已經開始下降，央行將謹慎行事，不會降息過快。
金融市場預期，今年還會至少降息一次，甚至兩次。
Rightmove說，目前5年期固定利率抵押貸款的平均利率來到4.80%，低於一年前英國央行剛把存款利率提高至峰值5.25%時的5.82%。
在7月7日至8月10日期間，Rightmove網站上發布的房產平均賣家出價較一個月前低了1.5%，至36萬7785英鎊。
但該期間的出價為年增0.8%，高於前一個月的年增0.4%。
英國國家統計局的6月房產銷售資料顯示，房價年增2.7%，創2023年3月以來最大漲幅。
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