高市府觀光局舉辦的「2024大港閱冰」冰品市集嘉年華17、18日兩天總計吸引逾4萬遊客參與，更有來自菲律賓、香港等國際旅客大啖清涼冰品，對於各式特色冰品，留下深刻印象，其中菲律賓踩線團也允諾，回去將多加宣傳高雄旅遊、包裝高雄產品。

大港閱冰推廣在地特色冰品。（高市觀光局提供）

活動第1天「閱冰總司令」高雄市長陳其邁現身活動，對各類在地冰品讚不絕口。這次超過45家特色冰品與餐車店家共襄盛舉，參展冰店店家業績成長3到5成不等，18日專業評審團票選出「最佳創意」、「最佳造型」、「最佳傳統」、「最佳風味」、「超級人氣推推獎」，「禾苑蔗片冰」榮獲「最佳人氣王」殊榮。

大港閱冰人潮眾多，店家買氣超旺。（高市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，市集各冰品店家買氣超旺，川流不息的人潮，讓各家招牌冰品早早完售，部分店家趕緊多次補貨。活動現場可見許多歐美、菲律賓、香港等國際遊客，特別是來自菲律賓的旅行社、媒體及網紅貴賓踩線團也專程到訪，親身體驗高雄港都創意多元的冰品文化。

菲律賓旅行社協會公關代表楊傑森提到，踩線團特地安排到場品嘗各式特色冰品，滿足味蕾與視覺，為高雄留下美食之都的深刻印象，回去也會多加宣傳高雄旅遊、包裝高雄產品。

觀光局補充，暑假期間，壽山動物園12歲以下兒童免費入園，歡迎家長帶小朋友來玩水消暑趣，是暑假全家外出休閒的好選擇。接下來還有「海線潮旅行」、「Wild Wild 野生活」及「鹹酥雞嘉年華」等強檔活動陸續登場，歡迎大家來高雄旅遊。